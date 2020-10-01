Toplu taşıma araçlarında HES kontrolü başladı

İçişleri Bakanlığının 81 il de olduğu gibi İstanbul'da da başlattığı toplu taşımalarda HES kodu uygulaması İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Genelge kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile sabah 09.00 da Eyüp Sultan Habipler yolu üzerinde şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik, denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda Covid 19 tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için mottosu alınan önlemler kontrol edildi.

Kontrolde İl Salgın denetim Merkezi (İSTEM)'den 55 Jandarma, 100 Asayiş Timi, 34 Jandarma Timi, 2 motorlu jandarma Trafik Timi, 3 motorlu Asayiş Timi, 2 JASAT, 21 Jandarma Otoyol Trafik Timi (KMO) toplam 162 tim ve 466 personel ile 521 personel denetimde görev yaptı.

Denetimlerin bundan sonra sık sık devam edeceği kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.