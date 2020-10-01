Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri: 1 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz gün açıklanan verilerle beraber 318 bin 663 olarak kaydedildi. Bu kapsamda günlük tespit edilen hastaların hızla yükselme hali yerini biraz olsun durgunluğa bıraktı. Bakan Koca vakaların kontrol altına alınabilinmesinin tek yolunun ülke genelinde vatandaşların tedbirlere ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade ediyor. Peki, 1 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…
Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve salgına ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Günlük veriler akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırma konusu haline geliyor.
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE KOVİD-19 NEDENİYLE 65 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.
Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516 oldu.
"ZATÜRRE ORANIMIZ YÜZDE 6,4'E KADAR İNDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.
Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.
Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.
"TÜNELİN UCU VE IŞIK GÖRÜNDÜ"
Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada da "Aşı için önümüzde 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." dedi.
Ölüm sayıları hakkında ilginç iddiaların bulunduğuna işaret eden Koca, "Bu konudan bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum. Sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin. Kayıplarımıza saygı gösterin." ifadesini kullandı.
Koca, belediyelerin verilerinin, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyduğunu belirterek, "TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.
Ortalama filyasyon iz sürme süresinin 13 saate kadar düştüğünü bildiren Koca, ortalama temaslının tespit edilmesi süresinin de 8 saate kadar indiğini belirtti.
Fahrettin Koca, "Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum." dedi.
İstanbul'da vaka sayısının yüzde 2,8 oranında düştüğünü aktaran Koca, Ankara'da da son haftada vaka sayısının yüzde 24,8 düştüğünü kaydetti.