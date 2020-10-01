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Türkiye’nin en büyük kovid merkezinde pandeminin kitabı yazıldı

Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleri, 6 aydır canla başla sürdürdükleri Kovid mücadelesini, 400 sayfalık bir kitaba döktü. Başhekim Doç. Dr. , "O tarihten bu yana 10 binden fazla hastaya hizmet verdik. Aslında bu kitapta uykusuz geçirilen geceler, ailelerden sevdiklerinden ayrı kalınan aylar, belki de 'bir kalp atmaya devam etsin' diye beyaz tulumun içinde, siperlliğin arkasında dökülen terler varö dedi. Pandemi döneminde Kovid Polikliniği Sorumlusu olarak görev yapan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. ise, "Bir nörolog olarak beni Kovid sonrası en çok etkileyen şey, genç yaşta görülen inmeler oldu. Kovid nedeniyle çok fazla gençte inme gördük" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:52 ABONE OL
Türkiye’nin en büyük kovid merkezinde pandeminin kitabı yazıldı

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi ile Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi olduklarını söyleyen Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, bir hastanenin nasıl hızla bir pandemi merkezine dönüştürülebileceğini, görünmeyen bir düşmanla savaşılırken olağanüstü koşullarda binlerce vatandaşın başvurduğu bir merkezde hangi tecrübeleri edindiklerini satır satır kaleme aldıklarını ve ortaya 400 sayfalık "Covid-19 ve Pandemi Hastanesine Dönüşüm kitabının çıktığını söyledi.

"HER SATIRDA UYKUSUZ GECELER, TULUM İÇİNDE DÖKÜLEN TERLER VAR"

Böylesine büyük bir merkezin bir pandemi hastanesine dönüşmesi ve daha sonra da tekrar eski rutinine geri dönmesinin çok ciddi bir tecrübe olduğunu anlatan Doç. Dr. Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu arada tabii hep yatan hasta olarak düşünüyoruz. Bunun ameliyathanesi var, acili var, poliklinikleri var, aklınıza gelebilecek bütün alternatifler ki bu işin olmazsa olmazı, bir de personel eğitimi var; koruyucu kıyafet kullanımı hemşirelerin hastalara yaklaşımları, aklınıza gelebilecek her türlü şey Kovid döneminde çok daha farklı işlemek zorunda. Bu nedenle 'Kovid'in kitabını yazalım' dedik. Bu, bizden sonrası için sadece bilimsel bir literatür kitabı değil, aynı zamanda da bir rehber kitap olacak. Bu kitabın içinde aslında sadece bilgi birikimi değil, kendi kazanımlarımız var. Uykusuz geçirilmiş geceler, sevdiğinden, çoluğundan çocuğundan ayrı kalınmış aylar var. Belki de 'bir kalp atmaya devam etsin' ya da 'sevdiğinden ayrılmasın' diye beyaz tulumun içinde siperliklerin arkasında dökülen ter var. Bu bakımdan pandemiyle yeni tanışan illerde, ilçelerde, hatta belki ülkelerde; hastanelerde baştan sona olabilecek her şeyi kapsayan bir kitap olarak kaleme alındı."

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Türkiye’nin en büyük kovid merkezinde pandeminin kitabı yazıldı
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