2020-2021 Üniversiteler açılış tarihi ve YÖK’ten son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? soruları son dönemde en çok araştırılan son dakika konuları arasında kendine yer buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı. Yeni öğrenim yılında ise, gidişatın ne yönde olacağı merak konusu oldu. Konuyla yönelik en son açıklama YÖK'ten gelmişti. YÖK üniversitelerin eğitim öğrenim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrası başlayacak şekilde planlamalarını istemişti. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, bu sene açılacak mı? 2020 2021 YÖK ile Üniversitelerin açılış tarihi son durum ne?
Üniversitelerin açılış tarihi milyonlarca öğrencinin gündemden düşmüyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuya yönelik en son Sağlık Bakanlığı YÖK' e üniversitelere tavsiye kararında bulunarak güz dönemi için uzaktan eğitim önerisinde bulundu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, SON DURUM NE?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİNİ DUYURMUŞTU
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Bakanlığın cevabı yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Diğer üniversiteler ilk dönemin uzaktan eğitim olarak devam edeceğini açıkladı. Kendi üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden resmi duyuruya erişebilirsiniz.