Uzmanlardan engerek yılanı uyarısı: Görürseniz yakalamayın

KESMEK VE EMMEK TEHLİKELİ



Koca engerek yılanı zehrinin iki yolla vücuda yayıldığını aktaran Yıldız, "Bunların zehirleri dokuları parçalayıcı etkiler gösterir. Koca engerek yılan zehri iki yolla vücutta yayılır. Biri kan damarları yoluyla, diğeri lenf damarları yoluyla eğer kan damarına denk gelirse bu zehir dişleri çok daha hızlı bir şekilde yayılır. Daha şiddetli bir şekilde etkisini gösterir, ölümle dahi sonuçlanabilir. Lenf yoluyla daha yavaş, daha ağır yayılır. Bundan dolayı ısırılma yerini bir bez, kravat gibi bir şeyle iyice sıkarak en yakın sağlık birimine götürmek gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle orayı jiletle kesmek, ağızla emmek gibi uygulama yapmamak gerekiyor. Çünkü jiletle kestiğiniz zaman o bölgede kan damarlarını zehrin doğrudan kan damarlarına işlemesine neden oluyorsunuz. Emdiğiniz zamanda kişinin ağzında yara var ise dişinde çürük var ise direk kendisi zehirlenir ve ölür. Eğer onu yutar ise mideye gittiği zaman emen kişi daha şiddetli bir şekilde zehirlenmiş olur" uyarısında bulundu.