..Ve Duygu’nun katili yakalandı

Sevgilisini vahşice öldüren evli ve iki çocuk babası adam; "Bana küfür etti. Dayanamadım, öldürdüm" dedi. atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir cinayet daha çözüldü. Müge Anlı, Antalya'da 6 Eylül'de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan Duygu Çelikten'in akıbetinin peşine düşmüştü.Anlı'nın konuğu olan 30 yaşındaki genç kadının annesi L.Ç., "Kızımı, sevgilisi Veli Ünder öldürdü" iddiasında bulunmuştu. Üstelik ailesinin söylediğine göre, Ünder de kayıptı ve eşi öldürüldüğünden endişe ediyordu. Müge Anlı, dünkü yayında sıcak gelişmeyi; "Ünder, Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalandı" diyerek duyurdu. Öldürüldüğü düşünülen evli ve iki çocuk babası Ünder, sevgilisi Duygu Çelikten'i öldürdüğünü itiraf etti.