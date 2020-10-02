2 Ekim son depremler listesi: En son deprem nerede oldu, deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

2 Ekim son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ülkemizde olan depremler anlık olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntı da 'deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 2 Ekim

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 EKİM

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

İşte 2 Ekim son depremler listesi:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!