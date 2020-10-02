Ali İsminin Anlamı Nedir? Ali İsmi Ne Demek?

TÜİK'in son yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de en çok bulunan üçüncü isimdir. Erkek bebek sahibi olacak anne ve baba adaylarının en çok üzerinde durduğu Ali isminin anlamı en büyük tercih nedenidir. Aynı zamanda ismin kulağa hoş gelmesi ve söylenişinin kolay olması da önemli bir etkendir. Ali isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altında yer verdik. Ali isminin anlamı nedir ve Ali ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm bilgiler...

ALİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapçadan dilimize yerleşen Ali, kelime anlamı olarak çok derin manalar içermektedir. Yüce, yüksek ve ulu anlamlarını taşımaktadır. Onur bakımından en yüksek olan ise taşıdığı bir diğer anlamdır.

Ali, dört halifeden birisidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) damadıdır. Müslüman alemi için ise çok mühim bir yere sahiptir. Bu yüzden de Ali ismi geçmişten günümüze kadar ulaşmış ve hala en çok kullanılan isimlerden birisi olmayı başarmıştır.

ALİ İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Nisa Suresi, Hac Suresi, Meryem Suresi, Lokman Suresi, Şura Suresi, Zuhruf Suresi, Mümin ve Sebe suresinde adı geçmektedir. Ali ismi burada onurlu ve şanlı anlamında kullanılmıştır.