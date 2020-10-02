Ananas nerede yetişir, saksıda ananas nasıl yetiştirilir? Ananas meyvesi Türkiye’de nerede yetişir?

Kilo vermeye yardımcı bir meyve olup bağışıklık sistemini güçlendiren ananas, sık tüketilen ve tadı itibarıyla oldukça sevilen bir meyvedir. Ananas bitkisini yetiştirmek için yalnızca taze bir ananasa ihtiyaç vardır. Taze ananasın, yaprakları meyvesinden ayrılıp yaprak tabanı suyun içine koyulduktan birkaç hafta sonra kökleri filizlenir. Peki, ananas nerede yetişir?

ANANAS NEREDE YETİŞİR?

Ananas, tropikal bir meyve olarak bilinir. Türkiye'de yetişmeye uygun meyveler arasındadır. Özellikle Hindistan ve Filipinler ile Güney Amerika ülkelerinde yetiştiriciliği yapılır. Ülkemizde ise daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişmeye uygundur. Ananas yetiştiriciliğinin yapıldığı şehirler Adana, Antalya ve Mersin olarak sayılabilir.

SAKSIDA ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?

Evde ananas nasıl yetiştirilir sorusunun cevabı oldukça basittir. Bunun için öncelikle dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Bunlardan ilki, yaprakları meyvesinden ayrılarak ekim yapılacak ananasın taze olmasıdır. Gelin birlikte evde ananas yetiştirme için ihtiyacımız olan adımlara bakalım:

Öncelikle taze bir ananas satın almanız gerekiyor. Ayrıca bu ananasın çok olgun olmamasına da dikkat etmelisiniz.

İlk aşamada, ananasın üzerine yer alan yaprakları çevirerek kopartın.

Ananasın sapını ortaya çıkartmak amacıyla meyvenin alt kısmında yer alan yapraklardan bazılarını kopartın.

Ananasın tabanını ters çevirip bir hafta boyunca kurumaya bırakın.

Geniş bir cam kavanozu suyla doldurup ananasın tacına birkaç kürdan saplayın ve ananasın tacını suya koyun.

Şişeyi bir camın önüne koyup köklerin filizlenmesini bekleyin. Yalnız şişeyi önüne koyduğunuz camın güneş almasına dikkat edin.

Şişedeki ananasın olgunlaştığını fark edince ananas tacını toprağa ekebilirsiniz.

Haftada bir kez toprağı hafifçe sulayın. Yaz boyunca ayda iki kez bitkiye gübre verebilirsiniz.

Bitki çiçek açtığından sonra alıp tüketebilirsiniz. Meyvenin tam olarak gelişmesi yaklaşık altı al sürebilir. Bu süreçte adımları doğru bir şekilde uygulayıp bitkiyi sağlıklı bir şekilde beslemeniz gerekiyor.

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