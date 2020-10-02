Arya İsminin Anlamı Nedir? Arya İsmi Ne Demek?

Anne ve baba olmaya hazırlanan birçok kişi bebeklerinin cinsiyetinin netleşmesi ile isim arayışlarına başlıyor. Kız bebek bekleyen kişiler araştırdığı ismin anlamına oldukça önem veriyor. Arya ismi de özellikle son yıllarda sıkça duyduğumuz ve yeni doğan kız bebeklerine verilen isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Arya isminin anlamı nedir sorusunun yanıtı bu noktada merak konusu oluyor. Peki, Arya isminin anlamı nedir ve ne demek? Arya ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arya bir müzik terimidir. Operada solistlerin orkestra eşliğinde söylediği şarkıdır. Son yıllarda ise kız çocuk isimlerine de verilen bir isim olarak dikkat çeker.

ARYA İSMİ NE DEMEK?

Arya ismi asaleti ve soyluluğu ifade ederken, güçlü ve dirayetli olmayı da belirtir.

Arya ismi neşeyi temsil eder. Keskin bir zekaya işaret olan bu isme sahip olan bir kimse azimli, sebatkar ve kararlıdır. Yaşamlarında giriştiği her işte başarılı olurlar.

ARYA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Arya ismi geçmemektedir. Arya, Arapça değil Hintçe kökenli bir isimdir.