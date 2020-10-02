Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Asker uğurlamasından şok eden görüntüler

Asker uğurlamasından şok eden görüntüler

'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında yaşananlar görenleri şaşırttı. Düğün, asker eğlenceleri, kına ve sünnet gibi eğlenceler yüzünden vak'alar artarken, asker uğurlamaları yasak kapsamına alındı. Ancak bütün ikazlara rağmen halen bunlara uymayanlar var.

İHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:59 ABONE OL
Asker uğurlamasından şok eden görüntüler
Haziran ayında başlayan normalleşme süresinin ardından vak'a sayılarında yükselmeler devam ediyor. Düğün, asker eğlenceleri, kına ve sünnet gibi eğlenceler yüzünden vak'alar artarken, asker uğurlamaları yasak kapsamına alındı. Ancak bütün ikazlara rağmen halen bunlara uymayanlar var. İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri şok etti. Asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup korna çalarken, seyir halindeki araçlarda meş'aleler yakıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Asker uğurlamasından şok eden görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA