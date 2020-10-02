Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...

'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...

Kan donduran cinayet vakası 'da yaşandı... Özden D. isimli bir kişi, ayrı yaşadığı dini nikahlı karısı Sinem Kaya'yı saklanmak istediği kuaförde tabancayla öldürdü. Cani koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 2.10.2020 16:14 ABONE OL
Aydın'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...

Güzelhisar Mahallesi'nde çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya (33), bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı kocası Özden D. ile (38) karşılaştı.

Aydın'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...

Kaya, Özden D'nin elinde tabanca olduğunu görünce kaçarak yakındaki bir kuaföre sığındı. Peşinden kuaföre giren Özden D, genç kadına tabancayla ateş etti.

Aydın'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Sinem Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...

Katil koca Özden D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aydın'da kadın cinayeti...Kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da yaşayan Sinem Kaya, dini nikahlı eşi tarafından katledildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA