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Bafra'da akrabasını vurarak öldüren zanlı tutuklandı

’un Bafra ilçesinde akrabasını silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 23:22 ABONE OL
Bafra'da akrabasını vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta bugün meydana gelene olayda, Ertunga Ataman evinin önünde akrabası Şenol K.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası teslim olan Şenol K., akşam saatlerinde sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ertunga Ataman'ın 2 ay önce Yavuz Sultan Camii'nde çıkan tartışmada Şenol K.'nın ağabeyi Serkan K.'yı bıçakla bacağından yaralamaktan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Bafra'da akrabasını vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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