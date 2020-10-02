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Başkent’te “Huzur” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik “Huzur" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda hap ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 01:35 ABONE OL
Başkent’te “Huzur” operasyonu
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 50 ekip ve 300 personelle il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile pandemi tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemlerde toplam 27 bin lira ceza kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1180 kişinin kimlik bilgileri hakkında da genel bilgi toplama sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı. Bu arada Altındağ bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathane sahibi ve bir işçi gözaltına alındı.
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Başkent’te “Huzur” operasyonu
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