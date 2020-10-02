Bebeklerde burun tıkanıklığı için evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri – Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Genellikle kış aylarında bebeklerde sıklıkla karşılaşılan burun tıkanıklığı anne ve babaları tedirgin ediyor. Havaların soğuması, solunan havanın kirliliği, sigara dumanı burun tıkanıklığının belli başlı sebepleridir. Bebeklerde yetişkinlere göre daha dar olan burun kanallarının kolayca kuruyup tıkanmaları endişe verici bir durum olmadığının bilinmesi gerekir. Çoğunlukla mevsim geçişine bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle oluşan tıkanıklığa bitkisel tedavi yöntemleri yapılabilir. Peki Bebeklerde burun tıkanıklığı için bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl geçer?

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Bebeklerde burun tıkanıklığı doğal tedavi yöntemleriyle geçebiliyor. Burnu tıkanan bebekler uyuyamaz ve sürekli hapşırma eğilimi gösterir. Burun akıntısının bebeğin genzine dolmasını engellemek için bebeğin başının altına hafif başı kaldıracak kadar bir yastık koyulabilir. Bebeğin tıkanan burnunun açılması için en güzel ve doğal yollardan biri ise sıcak banyodur. Bebeğin rahat solunum yapması için tuzlu su yardımıyla bebeğin burnu açılabilir. Doktor tavsiyesi üzerine verilen burun tıkanıklığı ise her gün bebeğin burun deliğine 1-2 damla damlatılarak uygulanır.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI İÇİN BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülen burun tıkanıklığı için birçok bitkisel tedavi yöntemi bulunur. Bunlardan en çok tercih edilen yöntemlerden tuzlu su, nem oranı, yastığın düz olması, burun aspiratörleridir. Bebeklerde geniz eti burun tıkanıklığına neden olabilir. Aynı yetişkinlerdeki gibi geniz eti bebeklerin de burnunun tıkanmasına neden olur. Sinüzit bebeklerde de burun tıkanıklığına neden olabilen rahatsızlıklar arasındadır. Sinüzit oluşumu bebeğin burnunun tıkanmasına neden olabilir. Bunlar endişe edilecek bir problem olmadığı gibi burun tıkanıklığı için bitkisel tedavi yöntemleri şu şekildedir;

TUZLU SU: Tuzlu su bebeklerdeki burun tıkanıklığını çözer ve doğal tuz solüsyonu özelliği gösterir.

BURUN SPREYİ: Burun, tamamen damla ile açıldıktan sonra, burun içini rahatsız eden ve tıkanıklığa yol açan mukusun dışarı atılması gerekmektedir.

NEM ORANI: Buhar, aynı zamanda bebeğinizin burnunu tıkayan mukusun gevşemesine yardımcı olabilir.

BURUN ASPİRATÖRLERİ: Burun aspiratörleri bebeğinizin burnundaki fazla mukusun çekilmesine ve bebeğin solunumunu rahatlatmaya yardımcı olur.

YASTIK KULLANIMI: Burnu tıkanmış bir bebek rahat uyuyamaz ve genzinin dolma ihtimali vardır. Burun akıntısının bebeğin genzine dolmasını engellemek için bebeğin başının altına hafif başı kaldıracak kadar bir yastık koyulabilir.