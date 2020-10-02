Son dakika: Cinayeti çekmeceden çıkan not çözdü

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle öldürülen genç adamın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 44 yaşındaki Yahya Ö., ile 36 yaşındaki Okuducu ile arkadaştı. İki arkadaş, 11 Şubat günü Yahya Ö.'nün Palaska Sokak Numara 23'te bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki ikametinde buluştu. Aralarında para alışverişi olan ikilinin iddiasına göre Okuducu, Yahya Ö.'ye olan borcunu vermemişti. Taraflar arasında tartışma çıktı ve Yahya Ö. pompalı tüfek ile Okuducu'yu kurşunladı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Okuducu, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesi duyan alt komşular ise durumu polise haber verdi. Bu sırada Yahya Ö. kaçarak uzaklaştı. Polis, Okuducu'yu öldürdükten sonra koşarak binadan ayrılan şüpheliyi yakaladı. Okuducu'nun öldürüldüğü eve misafir olarak geldiği ve evde arkadaşı Yahya Ö.'nun oturduğu belirlendi. Cinayetin şüphelisi olarak arkadaşı Yahya Ö. gözaltına alındı. Savcılıkta susma hakkını kullanan Yahya Ö. tutuklandı.

MÜEBBET İSTENDİ



Savcılık tarafından Okuducu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yahya Ö.'nün Okuducu'yu 1 adet ateşle sağ göğüs bölgesinden vurduğu ve adreste bulunan sehpa çekmecesi içerisinde ''Paranın Üzerine Yatarsan Sonucuna Katlanırsın'' ibareli yazıyla Okuducu'ya ait nüfus cüzdanının bulunduğu kaydedildi. Cinayeti bu not kağıdının çözdüğü kaydedildi. Yahya Ö., 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.