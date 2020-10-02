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Son dakika: Cinayeti çekmeceden çıkan not çözdü

Beyoğlu'nda, misafir olarak geldiği evde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Mehmet Burak Okuducu'nyla ilgili cinayetin esrarını evde bulunan bir not kağıdı çözdü. Cinayet mahallinde ''Paranın üzerine yatarsan sonucuna katlanırsın'' ibare yazılı not bulundu. Okuducu'yu alıp geri ödemediği arkadaşının öldürdüğü anlaşıldı. Cinayet zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:06 Son Güncelleme: 2.10.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: Cinayeti çekmeceden çıkan not çözdü

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle öldürülen genç adamın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 44 yaşındaki Yahya Ö., ile 36 yaşındaki Okuducu ile arkadaştı. İki arkadaş, 11 Şubat günü Yahya Ö.'nün Palaska Sokak Numara 23'te bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki ikametinde buluştu. Aralarında para alışverişi olan ikilinin iddiasına göre Okuducu, Yahya Ö.'ye olan borcunu vermemişti. Taraflar arasında tartışma çıktı ve Yahya Ö. pompalı tüfek ile Okuducu'yu kurşunladı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Okuducu, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesi duyan alt komşular ise durumu polise haber verdi. Bu sırada Yahya Ö. kaçarak uzaklaştı. Polis, Okuducu'yu öldürdükten sonra koşarak binadan ayrılan şüpheliyi yakaladı. Okuducu'nun öldürüldüğü eve misafir olarak geldiği ve evde arkadaşı Yahya Ö.'nun oturduğu belirlendi. Cinayetin şüphelisi olarak arkadaşı Yahya Ö. gözaltına alındı. Savcılıkta susma hakkını kullanan Yahya Ö. tutuklandı.

MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık tarafından Okuducu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yahya Ö.'nün Okuducu'yu 1 adet ateşle sağ göğüs bölgesinden vurduğu ve adreste bulunan sehpa çekmecesi içerisinde ''Paranın Üzerine Yatarsan Sonucuna Katlanırsın'' ibareli yazıyla Okuducu'ya ait nüfus cüzdanının bulunduğu kaydedildi. Cinayeti bu not kağıdının çözdüğü kaydedildi. Yahya Ö., 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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Son dakika: Cinayeti çekmeceden çıkan not çözdü
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