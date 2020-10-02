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denetiminde ceza yağdı

’da 628 personelinin katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler, tedbirlere uymadığı tespit edilenlere 50 bin 110 lira para cezası kesti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:30 ABONE OL
Corona virüs denetiminde ceza yağdı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında nikah-düğün- berber-kuaför-güzellik salonu, alışveriş merkezi, taksi durağı, pazar yeri, toplu ulaşım aracı, kahvehane, hamam, sauna, lokanta, restoran, kafe, spor salonu, sahil bantları, konaklama tesisi, çay bahçesi, internet kafe ile mesire alanı olmak üzere 1771 işletme ve açık alanlarda uygulama yaptı.

628 jandarma personeli ile yapılan uygulamada koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen vatandaşlar ile işletme sahiplerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri belirlenenlere toplam 50 bin 110 lira para cezası kesti.

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Corona virüs denetiminde ceza yağdı
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