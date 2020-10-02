Cuma namazı saati araştırılanlar arasında yerini aldı. İl il farklılık gösteren namaz vakitleri nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilmenin huzurunu yaşayacakla için Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri şu şekilde;
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı İstanbul'da 12:58'de kılınacak
ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da cuma namazı 12:43'de kılınacak
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de cuma namazı 13:06'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak