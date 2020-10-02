Cuma namazı saati araştırılanlar arasında yerini aldı. İl il farklılık gösteren namaz vakitleri nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilmenin huzurunu yaşayacakla için Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı saatleri şu şekilde;