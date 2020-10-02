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saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

İslam alemi açısından oldukça önem taşıyan mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte saati araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bulundukları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek ve ibadetlerini yerine eksiksiz şekilde getirmek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde farklılık gösteren Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

Giriş Tarihi: 2.10.2020 07:51 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

saati araştırılanlar arasında yerini aldı. İl il farklılık gösteren namaz vakitleri nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilmenin huzurunu yaşayacakla için Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı saatleri şu şekilde;

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 12:58'de kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:43'de kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:06'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
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