Dora isminin anlamı nedir? Dora ne demek, isminin anlamı ve analizi

Yeni anne ve baba olma heyecanı yaşayan çiftler, yeni doğacak bebeklerine koyacakları isimleri araştırıyor. Bu noktada erkek bebek sahibi olacak çiftlerin bazıları, 'Dora' isminin üzerinde duruyor. Bilindiği üzere çocuklara konulacak isimlerde popülerliği, anlamı ve Kur'an'ı Kerim'de geçip geçmediği önem taşıyor. Peki, Dora isminin anlamı ne? Dora ne demek, isminin anlamı ve analizi…

DORA İSMİNİN ANLAMI

Geçmişten günümüze her dönem konulan isimlerden olan 'Dora' unisex (hem erkek hem kız çocuklarına konulan) bir isimdir. İsmin nadir kullanılması ise, aileler tarafından dikkat çekmektedir. Öte yandan, Dora ismi caiz olmayan isimler listesinde değildir. Bu sebepten dolayı gönül rahatlığıyla bu isim bebeklere verilebilir.

DORA ADININ KÖKENİ NEDİR?

Dora isminin kökeni Türkçe'dir.

DORA NE DEMEK? ANLAMI NE?

Dora isminin sözlük anlamı, tepe-uç-yüksek yerdir. Dilimizdeki anlamı da yine en yüksek yer, uç, herhangi bir şeyin üst tarafıdır.

DORA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Dora ismi, Kur'an'ı Kerim'de geçmemektedir. Türkçe kökenli bir isim olan Dora'nın Arapça ile bir kökeni bulunmamaktadır.