Edanur’un katili yeni eşi çıktı

Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 4 ay önce eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasında vücuduna isabet eden 13 bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Edanur Şahin'in (24) ölümüne neden olan bıçak darbelerinden 12'sinin yeni eşinin kullandığı bıçaktan olduğu ortaya çıktı. Savcı eski eş için müebbet, yeni eş için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Fırat Gültekin ile olan evliliğinden 2 kızı olan Edanur Şahin, 3 yıl önce Gültekin'den boşanıp, sosyal medyada tanıştığı Hüseyin Şahin'le evlendi. Edanur'un bu evliliğinden de bir erkek çocuğu oldu. Eski eşinin "Çocuklar hasta. Seni özlüyorlar" diye mesaj atması üzerine genç kadın, eski eşinin evine gitti. 7 Haziran 2020 günü Fırat Gültekin'in evine gelen Hüseyin Şahin ile Gültekin arasında bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Fırat Gültekin'i apartmanın önünde, Hüseyin Şahin ile Edanur Şahin'i de kapısını kırarak girdikleri evde kanlar içinde buldu. Edanur Şahin'in vücuduna isabet eden 13 bıçak darbesi ile olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Gültekin ve Şahin tedavilerinin ardından tutuklandı.Kriminal incelemede kadının vücudunda tespit edilen 13 bıçak darbesinden 12'sinin Hüseyin Şahin'in kullandığı bıçaktan, birinin ise Fırat Gültekin'in kullandığı bıçak darbesinden kaynaklandığı tespit edildi. Eski eş Fırat Gültekin için "olası kasıtla öldürme ve öldürmeye teşebbüs"ten müebbet, yeni eş Hüseyin Şahin için "kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.