Evinin önüne park edilen araca önce saksı attı sonra inip sopayla vurdu!

Yeşil Mahalle 52 Sokak'ta yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.Y., 2017 yılının ocak ayında evinin önüne park eden bir otomobilin üzerine çamaşır makinesi attı. Geçen haziran ayında ise yine evinin önüne park edilen bir kamyonete 'Göktaşı düşüyor' diye bağırarak taş yağdıran E.Y., salı günü de bir otomobilin üzerine saksı attı. Ardından sokağa inen E.Y., eline geçirdiği sopayla otomobile defalarca kez vurdu. Otomobilde yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana gelirken, araç sahibi Şükrü Durmaz konuyla ilgili şikayetçi oldu.