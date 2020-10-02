Genç doktoru öldüresiye dövdüler

Zonguldak'ta arkadaşları ile sahilde eğlenen Çağatay Çelik, yanlarına gelen 3 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Olay önceki gece 02.00 sıralarında Kozlu ilçesi sahilinde yaşandı. BEÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, okul çıkışında arkadaşlarıyla sahile gitti. Burada bir süre gitar çalıp şarkı söyleyen genç doktor, ilerleyen saatlerde evine gitmek için hazırlık yaparken yanına Mert B., Murat B. ve G.K.S. gelerek yeniden gitar çalmasını istedi. Çelik, gitarını çıkarıp istenilen şarkıyı çalarken, şüphelilerden birisi Çelik'ten sigara istedi. Çelik bu isteği reddedince yumrukların hedefi oldu. Dakikalarca yumruklanan, çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Çağatay Çelik hastaneye kaldırıldı. Genç doktor, ameliyata alınırken lisanslı boksör olduğu belirtilen Mert B. ve Murat B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.