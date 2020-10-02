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Genç kadın tartıştığı sevgilisini öldürdü

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Genç kadın tartıştığı sevgilisini öldürdü
Konya'da, birlikte yaşayan iki sevgilinin ayrılırken yaptığı eşya kavgası cinayetle bitti. İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Muradiye Koçcu (29), eşiyle boşanma davası süren Yunus Bozdağ (26) ile tanıştı. Fırında çalışan Bozdağ, 2 ay önce Selçuklu'da kiraladığı evde Muradiye Koçcu ile yaşamaya başladı. 20 gün önce tartışan çift, ayrılık kararı aldıktan sonra evdeki eşyaların paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştü. Çıkan tartışmada Koçcu, Bozdağ'ı bıçaklayarak öldürdü. Muradiye Koçcu'nun 20 gün önce sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonrası aldırdığı koruma kararını 3 gün sonra iptal ettirdiği öğrenildi.
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Genç kadın tartıştığı sevgilisini öldürdü
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