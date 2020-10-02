Son dakika haberleri: Gülay kurtuldu, Tuğba'yı öldürdü! Her satırı dehşet

Son dakika haberleri... Adana Kozan'da yaşayan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, 5 yıl önce Facebook'ta Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek ile tanıştı. İkili 2 ay kadar görüştükten sonra, Mübarek arkadaşlıklarını bitirmek istedi. Durumu kabullenemeyen Küpeli, Mübarek'i ölümle, kendisi ve yeğenine tecavüz etmekle tehdit etti, genç kadının çalıştığı işyerini defalarca arayıp patronuyla kavga etti. İşinden olan Gülay'a, engelledikçe, farklı numaralardan bin 500'den fazla tehdit ve şantaj mesajı attı. Gülay'ın ailesi ve çevresindekilere küfür ve tehdit dolu mesajlar gönderen Küpeli, genç kadının ablasının eski eşine mesajlar atıp kadını karaladı. Facebook'ta Gülay'ın adıyla onlarca sayfa, 250'den fazla sahte hesap açan Erdoğan küpeli, çok takipçisi olan sayfalara, Gülay'ın fotoğraflarını iftira, küfür ve hakaretlerle paylaştı.