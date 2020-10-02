Hayat Eve Sığar ile 2020 SMS ve e-Devlet HES kodu alma işlemi nasıl yapılır ve nereden alınır? HES kodu nedir ve nasıl alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde HES kodu uygulaması yoğun ilgi görüyor. Şehir içi ve şehir dışı seyahatlere geçerli olan Hayat Eve Sığar kodunu e devlet ve sms üzerinden alabiliyorsunuz. Edinilen son bilgiye göre ise İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede şehir içi toplu taşımada ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar konuya hız kazandırdı. Peki HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-Devlet ile (Hayat Eve Sığar) HES kodu alma işlemi nasıl yapılır ve nereden alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak isteyenler e devlet ve sms yolu üzerinden bu kodu temin edinebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması edinmek isteyenler telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme.

İşte adım adım HES kodu alma işlemi…