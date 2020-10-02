İBB, cami logosunu bir uygulamadan daha kaldırdı

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB), Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, surları, cami minareleri ve şehrin yeditepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden kurumsal logosunu bir uygulamasından daha kaldırdı. İBB son olarak CEPTrafik uygulamasından kaldırdığı cami logosunun yerine trafik yoğunluk renklerinin yer aldığı bir logo yerleştirdi. İBB yönetimi daha önce İBB TV'nin logosundaki cami ibaresini kaldırmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti.