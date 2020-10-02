İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu 71 kişi gözaltında

Kaynak: Fatma Damla Kayayerli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Kâğıthane merkezli 11 ilçede uyuşturucu operasyon yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 62 ZANLI YAKALANDI

Eş zamanlı 63 farklı adrese yapılan operasyonda 62 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 920 gram kokain, 8 gram eroin, 2 gram sentetik kannabinoid, 15 kırmızı reçeteyle satılan ilaç ele geçirildi. Ayrıca 20 bin 650 lira, 200 Euro, bir tabanca ile 37 adet fişek ele geçirildi.

65 KİLO ESRAR, 31 BİN 050 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

İkinci bir operasyonda için ise Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerinde baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda da dört zanlı gözaltına alındı. Aramalarda ise 65 kilo 469 gram esrar, iki hassas terazi bulundu. Para olarak ise 10 bin 400 lira ele geçirildi. Toplamda 31 bin 050 lira para ele geçirilmiş oldu. Zanlılar adli makamlara sevk edildi. Toplamda 71 zanlının adli işlemleri sürüyor.