Koparmanın cezası 73 bin lira! Kum zambakları 4 yıl önce koruma altına alınmıştı

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, 4 yıl önce, tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında görülen kum zambaklarını koruma altına aldı. Türkiye'de Aydın, Muğla ve Antalya kıyılarında rastlanan kum zambakları güzelliğiyle dikkat çekiyor. Genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15 arasında değişen kum zambakları ağustos ile ekim ayları arasında çiçek veriyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü 10 plajından biri olan İztuzu'nda da 5 kum zambağı çiçek açtı. Üzerine basılmaması için kum zambaklarının etrafı beyaza boyanmış, taşlarla çevrildi. Plajda, soğanlı bir tür olan ve fazla su istemeyen kum zambakları ile ilgili uyarı levhaları da bulunuyor. Soğanı yurt dışına çıkartılması yasak olan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 73 bin 747 lira.

Kum zambaklarını görmek için bölgeye gelen gezi teknesi kaptanı Ozan Kıydan (40), "Koruma altındaki bir tür olan kum zambakları bu bölgede yetişiyor. Kum zambağı, değerli bir çiçek türü. Koparılması yasak. Koparılması halinde 73 bin 747 lira gibi bir cezası var. Bu bölgede yaşıyorum, cezası olduğu için bu çiçeği buralarda koparan olduğunu hiç duymadım. Kum zambakları, İztuzu Plajı'nda genelde eylül ayı sonu ekim ayının başı gibi açıyor" dedi.