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Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog; Bende ateş olmaz

Sultangazi'de "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, işletmeler sosyal mesafe ve maske konusunda kontrol edildi. Denetimlerde, salgını hafife alan bir kişi, "Bende ateş olmaz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:14 ABONE OL
Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog; Bende ateş olmaz

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sultangazi'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlere İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde iş yerlerini tek tek denetleyen İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi ve ekipler, sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti.

PİŞKİN CEVAP
Esnafı sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyaran Tanrıverdi ile bir kıraathane çalışanı arasında ilginç diyalog yaşandı. Kıraathanede bulunan ateş ölçer ile ateşini ölçtüren İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye kıraathane çalışanı, "Ben Erzurumluyum. Bende ateş olmaz" dedi. Bunun üzerine basın mensubunun, "Erzurumlular'da ateş olmaz mı?" diye sorduğu çalışan, "Olmaz, buz gibi adamlardır" cevabını verdi.

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Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog; Bende ateş olmaz
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