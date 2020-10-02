Küstüm çiçeği hikayesi, bakımı ve özellikleri: Küstüm çiçeğine dokunulduğunda yaprakları neden kapanır?

Küstüm çiçeği, beslenmeye en çok ihtiyaç duyan çiçekler arasındadır. Oldukça narin bir yapıya sahiptir. Kokusu ve görüntüsüyle dikkat çeken küstüm çiçeği, birtakım özelliklere sahiptir. Bu özellikleri dolayısıyla hikayesi merak edilmektedir. Saksıda yetişmesi mümkün çiçek, aynı zamanda küstüm otu olarak da adlandırılır. Dokununca yaprakları kapanın, daha sonra kendiliğinden açılan bir hareket kabiliyetine sahip olan küstüm çiçeğinin hikayesi nedir, özellikleri nelerdir? Küstüm çiçeği neden kapanır? İşte küstüm çiçeği ile ilgili merak edilenler…

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ

Küstüm çiçeğinin hikayesi, yaprakları açılıp kapanmasından dolayı birtakım öngörüler ile anlamlandırılmaktadır. Çoğu kişiye göre küstüm çiçeği anlamı, bu yaprak hareketlerinden ileri gelmektedir.

Özellikle deprem anında yaşanan sarsıntı, küstüm çiçeğinin yapraklarının önceden kapanmasına sebep olur. Bu da, küstüm çiçeğini halk arasında depremi önceden haber veren çiçek olarak tanımlar. Bu sebepten ötürü küstüm çiçeği bazı yörelerde deprem çiçeği olarak da anılır.

Küstüm çiçeği genel olarak süs çiçeği olarak değerlendirilir. Evde büyütülüp bakılması halinde eve görsel bir şölen sunabilecek düzeyde güzelliğe sahiptir.

KÜSTÜM OTU BİTKİSİNE DOKUNULDUĞUNDA NEDEN YAPRAKLARI KAPANIR?

Küstüm otunun çok ilginç bir savunma sistemi vardır. Bu bitkinin yapraklarına dokunulduğunda birkaç saniye içinde, sapla birlikte yapraklarının gövdeye doğru yaslandığı görülecektir. Eğer bitkiyi rahatsız eden etki devam ederse bu kez küstüm otu aşağıya doğru ikinci bir hareket yaparak gövdesinin üzerindeki sivri dikenleri ortaya çıkarır. Bu da böcekleri kaçırmak için yeterlidir. Bitkideki bu hareketi gerçekleştiren mekanizma elektrik akımlarıyla başlar.

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Küstüm çiçeğinin kökeni Brezilya topraklarına, Güney Amerika'ya dayanır. Tropikal bir bitkidir.

Gelişme döneminde boyu 1.5 metreye kadar ulaşabilir.

Nemli ve sıcak iklimlerde yetişmeye uygundur.

Elle dokunulduğunda yapraklar büzüşüp kapanır.

Yaprakları dış etkenler karşısında oldukça hassastır.

Humus açısından zengin topraklarda yetişmeye daha elverişlidir.

Saçak kök yapısına sahiptir.

Temas halinde turgorin adı verilen kimyasal nitelikte bir madde salgılar. Bu maddenin salgılanmasının ardından bitkinin yaprakları su ile dolar.

Ömrü genel olarak ortalama 7 yıldır.

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Küstüm çiçeğinin bakımı için elverişli ortamlar, dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Küstüm çiçeğinin bakıldığı ortamın sıcak ve nemli olması gerekir. Eğer küstüm çiçeği saksıda, ev ya da bahçe ortamında besleniyorsa bu detaya özellikle dikkat edilmelidir.

Ortamın gün içerisinde güneş alması, bitkinin hızlı bir şekilde büyümesine olanak sağlayacaktır.

Küstüm çiçeğini günde birkaç saat güneşlendirmek gerekir. Fakat yazın yoğun sıcaktan korumakta fayda vardır.

Suyu bünyesinde tutmayan bahçe toprağı, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için uygundur.

Toprak kurudukça sulama yapılmalıdır.

Fidanların yaz iklimi süresince her gün sulanması gerekir.

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ TOHUMDAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

Küstüm çiçeğini tohumdan yetiştirmek oldukça kolaydır. Fakat tohumu ekmeden önce birkaç işlem yapmak gerekir. Bu işlemleri ve sonrasındaki adımları aşağıda sıraladık.

Öncelikle tohumların yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki suda bekletilmesi gerekir. Daha sonra tohumları ıslak olmayacak şekilde nemli toprağın içerisine koyun. Saksının üzerini, jelatin ya da poşetle kapatın. Bu işlem, tohumların filizlenmesini hızlandırmak için yapılmaktadır. Filizlenen çiçekleri uygun büyüklükteki farklı saksılara aktarın.

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Küstüm çiçeğinin tohum ya da çelikle çoğaltılması mümkündür. Çoğaltma işlemi için tohumların muhakkak yüzeye yakın bir konumda dikilmesi gerekir. Dikim için ilkbahar mevsiminin ortaları uygundur. Aynı işlem serin havalarda yapıldığında bitkinin aynı verimle filizlenmesi mümkün olmayabilir.

Çelikle çoğaltma işlemi için bitkinin yan dallarının direkt olarak toprağa dikilmesi yeterlidir. Dikim geniş bir alana yapıldığı takdirde bitki hızla yayılır.

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