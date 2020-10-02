Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Lina İsminin Anlamı Nedir? Lina İsmi Ne Demek?

Nedir? Lina İsmi Ne Demek?

Lina ismi özellikle son yıllarda popüler hale gelerek birçok anne, baba tarafından tercih edilmiştir. Hem erkek hem kız ismi olarak kullanılıyor olsa da genellikle kız çocuklarına verilmektedir. Anne, baba olmaya hazırlanan bireyler isim araştırmalarında ona vereceği ismin anlamına mutlaka göz atar. nedir sorusu bu noktada akıllara gelen başlıklardan birisidir. Lina ismi Kur’an’da geçiyor mu sorusu da sıkça araştırılır. Peki, Lina isminin anlamı nedir ve ne demek?

Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:37 Son Güncelleme: 2.10.2020 16:38 ABONE OL
Lina İsminin Anlamı Nedir? Lina İsmi Ne Demek?

Anne ve baba olmaya hazırlanan bireyler kız çocuklarına verecekleri isim için yakın çevresinden öneri almasının yanı sıra internet üzerinden de bazı kriterlere göz atıyor. Bu kriterlerden en önemlisi ise ona verecekleri ismin ne anlama geldiği oluyor. Lina ismini kız çocuklarına vermek isteyenler Lina isminin anlamını öğrenmek için doğru yerdeler. Özellikle son yıllarda giderek popülerleşen isimlerden birisi olan Lina isminin anlamı nedir ve Lina ismi Kur'an'da geçiyor mu sorularının cevabına haberimizde yer verdik. Peki, Lina ne demek?

LİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yapılan araştırmalara göre bu ismin özellikle son yıllarda giderek popüler olduğu ve birçok kişi tarafından tercih edilen kız isimlerinden birisi olduğu belirtiliyor. Kız çocuğuna farklı bir isim vermek isteyen kişiler Lina isminin anlamı bu başlık altından öğrenebilecekler.

Eski Yunan'da olimpiyat oyunlarında kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılma taça Lina ismi verilmektedir. Bu isim unisex yapısı ile hem erkek hem de kız çocuklarına verilebilir bir isim olsa da genellikle kız çocukları için tercih edilmektedir.

Arapça kökenli olan Lina isminin anlamı 'hurma' olarak tabir edilir. Günümüzde beğenilerek verilen isimlerden birisidir.

LİNA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Lina, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Haşr suresinin 5. ayetinde geçmektedir. Lina, burada yumuşak hurma ağacı anlamını taşımaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lina İsminin Anlamı Nedir? Lina İsmi Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA