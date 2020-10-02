İstanbul D-100 karayolu Sefaköy mevkiinde makas atarak ilerleyen araçları tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı. İki sürücüye 2 bin 720 lira trafik cezası uygulandı. Sürücü belgelerine ise el konuldu.

Sefaköy D-100 karayolunda trafikteki araçların arasında makas atarak ilerleyip o anları kayda alan araç sürücüleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 35 DD 3932 plakalı araç sürücüsü Berk P. ve 34 TC 4800 plakalı araç sürücüsü Halil Ş. işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücülerden Berk P. 'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 56/1C maddesinde yer alan önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, maddesinden 132 lira ceza kesildi. Ayrıca 46/2G maddesinde yer alan (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) ibaresi gereğince bin 228 lira ceza kesildi.

Makas atan sürücüler polisten kaçamadı

2 BİN 720 LİRA CEZA YEDİLER

Diğer sürücü Halil Ş. 'ye ise 2918 sayılı KTK'nın 56/1C maddesinde yer alan (Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) ibaresi gereğince 132 lira ve bin 228 lira olmak üzere topamda iki sürücüye 2 bin 720 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücüler Berk P. ve Halil Ş. 'in sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunun 45. maddesi gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak, sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi. Sürücülere adli işlem yapılmak üzere Polis Merkez Amirliklerine teslim edildi.