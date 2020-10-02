Mereto teröristlerden temizlendi

Güneydoğu'da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına bölge halkının da destek vermesiyle teröristlerden temizlenen doğa harikası dağ ile yaylalara huzur ve güven geldi. Bölgenin en büyük dağlarından biri olan Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı

Mereto Dağı, artık teröristlerin kanlı eylemleri ile değil, doğa aktiviteleriyle anılmaya başlandı. Mereto Dağı'nda doğaseverler, korona virüs salgını nedeniyle oluşan stresi kamp ve doğa yürüyüşüyle gideriyor.

Güneydoğu Toroslarının içinde en yüksek dağlar sınıfına giren Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı, dağa severlerin uğrak yeri oldu. Uzun yıllar terör olayları nedeniyle doğa yürüyüşlerinin yapılmadığı Mereto Dağı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Mereto Dağında huzur ve güvenin sağlanmasıyla yöre halkı başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden gelen doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ İLE KORONA STRESİNİ GİDERDİLER

2020 yılı yaşanan deprem, çığ gibi doğal afetler, kazalar, göçler ve son olarak tüm insanlığı tedirgin eden küresel korona virüs salgını nedeniyle son yılların en 'travmatik' yılı olarak hafızalara kazındı. Bu stresten insanların nasıl kurtulabileceği konusunda uzmanlar genellikle doğa yürüyüşü önerisinde bulunuyor. Sason'a değişik illerden gelen doğaseverler haftanın belirli günlerinde Mereto Dağı'na yürüyüş düzenleyerek korana virüsün yarattığı stresi üzerlerinden atıyor. Doğa yürüyüşü yapan grupların rehberliğini ise yörede bulunan köylüler gönüllü bir şekilde yapıyor. Mereto Dağına sayısız tırmanış gerçekleştiren doğasever ve fotoğraf sanatçısı Behçet Çiftçi, uzun bir aradan sonra tekrar doğayla buluştukları için oldukça mutlu olduklarını aktardı.

YÖRE HALKINDAN MERETO İÇİN 'MİLLİ PARK' TALEBİ

Mereto Dağı'na yapılan tırmanışlar ve yapılan kapmalar ilçe sakinlerine de gelir kapısı oldu. Doğaseverlerin yoğun ilgisi karşısında ilçenin de tanıtımı sağlanıyor. Doğaseverler, Mereto Dağı'na tırmanamadan önce Sason ile özdeşleşen bal, ceviz, böğürtlen ve çilek gibi yöresel tatları da satın alarak ilçe sakinlerinin ekonomilerine kazanç sağlıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hakkari Cilo ve Sat Dağların Milli Park ilan edilmesinden sonra yöre halkı da Mereto Dağı için Milli Park talebinde bulundu.