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Metrobüste meydan kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

Arkadaş grubuyla istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma "yan baktın" dediği yabancı uyruklu şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti. İstasyonda yaşanan meydan kavgasında öfkeden adeta çılgına dönen grubun metrobüse de yumruk ile tekmelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:57 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:05 ABONE OL
Metrobüste meydan kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

Olay, dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana geldi. istikametine seyreden kalabalık olduğu görülen metrobüste bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde evlerine doğru yolculuk etmeye başladı.

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Metrobüste meydan kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

SEVGİLİSİNE BAKAN ŞAHSA SALDIRDI
O esnada gruptaki bir şahsın kız arkadaşına, metrobüsteki yabancı uyruklu şahıslar iddiaya göre yan baktı. Bu duruma sinirlenen şahıs ile yan bakan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı.

Metrobüste meydan kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

Tartışan şahıslar araçtan inerek birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Metrobüste meydan kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı

METROBÜSE TEKME VE YUMRUK ATTILAR
Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı. Kavga esnasında korona virüs salgınına rağmen bazı vatandaşların maskeyi çıkarttığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Metrobüste meydan kavgası! Yolcular dehşeti yaşadı
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