Muz nerede yetişir ve nasıl yetiştirilir? Muz Türkiye’de nerede, hangi iklimde yetişir?

Muz, insan sağlığına oldukça faydalı olan besinlerden bir tanesidir. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yetiştiriciliği yapılan muz, aslında bir sıcak iklim meyvesi olarak tanımlanır. Uygun iklim ve arazi şartları sağlandığında muz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Muz en çok nerede yetişir? İşte bilgiler…

MUZ NEREDE YETİŞİR?

Muz, yetişme koşullarına bakıldığında bir sıcak iklim meyvesi olarak tanımlanır. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde en çok yetiştirilen meyvelerden bir tanesidir. Avrupa'nın yanı sıra Kutup Dairesi'nde yetiştirildiği de bilinmektedir. Fakat burada yetişmesi için oluşturulan seralar, jeotermal sularla ısıtılır.

Muz yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ülkeler şu şekilde sıralanır:

Honduras

Kenya

Kamerun

Bangladeş

Mısır

Vietnam

Kolombiya

Kosta rika

Tanzanya

Endonezya

Meksika

Ekvator

Hindistan

TÜRKİYE'DE MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ŞEHİRLER

Muz meyvenin gövdesi yetişmesi sırasında ılıman iklimi tercih eder. Gövdesi toprak altında yetişen meyve, şeker açısından zengin ve kolay tüketilebilirdir. Muzun, ticari amaç güdülerek üretiminin yapılması 1930 yıllarına kadar dayanmaktadır.

Muz, ülkemizin her bölgesinde yetişmez. Türkiye coğrafyasında iklim, bölgeden bölgeye değişkenlik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığın muzun yetişmeye en uygun olduğu bölge, ılıman iklimin hakim olduğu Akdeniz Bölgesi'dir. Akdeniz Bölgesi'nde muz yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı yerler şu şekilde sıralanması mümkündür:

Antalya

Alanya

Anamur

Gazipaşa

Mersin

Bozyazı

MUZ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Muz yetiştiriciliği yapabilmek için öncelikle tarım yapılacak alandaki arazi şartları ile iklimin muzun ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıması gerekir. Ülkemizde muz yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesi'nde yapılırken muzun yetişmeye en uygun olduğu aylar Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır.

Muz, yüksek sıcaklık ve neme ihtiyaç duyar. Bu sebeple yetiştiricilik yapılan alanın -3 derecenin altına düşmemesi gerekir. Toprak yapısı humus bakımından zengin, kumlu ve killi olmalıdır. Ayrıca toprağın geçirgen bir yapıya sahip olması da yetiştiriciliğin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak tanır. Muzun en yüksek verimde yetiştirilebilmesi için toprağın pH derecesinin ise 6-7 arasında olması beklenir.

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