O ilde bir ilk gerçekleşti

Karabük'ün Enflani ilçesinde ilk kez bir ceza kesildi. Çengeller Köyü'nde izin alınmadan yapılan ve korona virüs tedbirlerine uymadığı için ceza verildi.

TOPLAM 25 BİN LİRA İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANDI

Eflani ilçesine bağlı Çengeller Köyü Aşağıkonak Mahallesinde ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı ve Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282.maddesi gereği kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 25.200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

DENETLEME VE KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin yanı sıra Jandarma araçları ilr de anonslar yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca COVİD-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurallarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edilecektir denildi.