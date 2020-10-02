Otomobil tutkunu genç, kontak üzerinde anahtar unutanların kabusu oldu

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çetin Ü. isminde bir genç, sokakta anahtarı üzerinde bırakılan 07 ANK 962 plakalı otomobili çalarak bir anda kaçmaya başladı. Bu sırada aracının çalındığını fark eden vatandaş, polisi arayıp farklı bir araçla otomobilini kaçıran şahsın peşine düştü. İhbarın üzerine verilen plaka doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, sokaklarda süratle ilerleyen otomobilin peşine düştü. Farklı mahalle ve sokak aralarına giren genç, yarım saatlik kovalamacanın ardından otomobili kaçırdığı mahalleye tekrar geri geldi. Burada da otomobili tehlikeli bir şekilde kullanmaya devam eden genç, 1168 sokak üzerindeki bir palmiye ağacına çarpınca polis tarafından yakalandı.Olay sonrası otomobili takip edenlerden aracın sahibi ve yakınları Çetin Ü.'ye tepki gösterdi. Polis, bir yandan toplanan kalabalığı mesafe ve maske konusunda uyarırken, bir yandan da kaçırılan aracın sahibi ile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sahibinin yakınlarından birisi, kaza yapan aracı görünce, 'arabayı ne yapmış, kurban olduğum Allah' diyerek tepkisini dile getirdi.Mahalleliyi sokağa döken olay sonrası kelepçelenerek gözaltına alan gencin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce birçok kez üzerinde anahtar bulunan araçları kaçırdığı belirtildi.