Pınar Gültekin olayında son dakika gelişmesi! Katil Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı...

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin, Metin Cemal Avcı tarafından canice katledilmişti. Evli ve bir de çocuğu olan katil ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini ifade etmişti. Soruşturma devam ederken olay yerinde ikinci bir kişinin daha olduğu gündeme gelmişti. Pınar Gültekin'in annesinin iddiası da bu yöndeydi. 26 yaşındaki Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman zarfında cinayet bölgesinde olması şüpheleri güçlendirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı. Gültekin'in cesedi 5 gün sonra bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Muğla'da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Zanlı Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti. Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar'ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu.