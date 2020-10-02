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Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

'da tefecilik yapan, kişilerin üzerine 2 metrelik atarak zorla senetleri imzalattıkları belirtilen 11 organize suç örgütü üyesi adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin yurt dışından yasadışı yollarla getirdikleri piton ise operasyon sonrası Antalya yetkililerine teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 13:29 Son Güncelleme: 2.10.2020 13:33 ABONE OL
Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Harekete geçen polis, merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlediği operasyonla örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, yetkililerine teslim edildi.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istedikleri bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" şeklinde ifade verdi.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Operasyonda başka bir trajik olay da aydınlatıldı. 'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek'in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek'in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapılırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Adliyesi'ne getirildi.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliye girişine sanıklar polisler eşliğinde tek tek alındı. Cumhuriyet Savcısı'na ifade verecek şüpheliler daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecek.

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Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede! 2 metrelik pitonla...
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