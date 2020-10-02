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Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

'nın ilçesinden hayvanseverleri sevindiren bir haber geldi. Balık restoranının hesabından paylaşılan fotoğrafta tezgahtaki canlı ıstakozu 650 TL'ye satın alan hayvansever Asuman Barut'tan ilginç bir istek geldi. İşletmenin şefi Mazlum Dağlaroğlu, Barut'un isteğini yerine getirdi. Bakın işletme şefi o canlı istakozu ne yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 19:35 Son Güncelleme: 2.10.2020 19:58 ABONE OL
Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

Neyzen Tevfik Caddesi'nde faaliyet gösteren bir balık restoranın işletme şefi Mazlum Dağlaroğlu (32), Facebook sayfasından yeni satın alıp, camekanlı tezgahına koyduğu canlı ıstakozun ve diğer deniz mahsüllerinin fotoğrafını paylaştı.

Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

Dağlaroğlu'nun sosyal medyadaki bu paylaşımını gören Hayvan sever Asuman Barut, restorana telefon açıp ve WhatsApp hesabından yazışarak, tezgahtaki ıstakozun fiyatını sordu.

Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

650 TL cevabını alan emekli memur Barut, "Istakozu satın alıp, azat etmek istiyorum. Benim için denize bırakır mısınız?" dedi. Dağlaroğlu, Barut'un bu teklifini kabul etti,

Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

Barut'un ödemeyi yapmasını ardından Dağlaroğlu, ıstakozu İçmeler mevkiine götürüp, insanların yoğun olmadığı bir noktadan denize bıraktı. Dağlaroğlu, ıstakozu denize bırakırken çektiği görüntüleri Barut'a gönderdi.

Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

Aynı kişinin geçen yıl da 250 TL verip, yine bir ıstakozu denize bıraktırıp, özgürlüğüne kavuşturduğu öğrenildi.

Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı

Dağlaroğlu, "Rus turistler başka ıstakoz olmak üzere deniz mahsullerine büyük ilgi gösteriyor. Bir müşterimizin ıstakozu satın alıp, tekrar doğal ortamı denize bırakılmasını istediğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi" dedi.

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Restoranın tezgahındaki canlı ıstakozu satın alıp bakın ne yaptı
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