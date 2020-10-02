Sancaktepe’de bekçileri görünce kaçan maskeli hırsızlar kamerada

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü, saat 07.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Bilal Habeşi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle iş yerinin önüne gelen maskeli 3 şüpheli, iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi. İş yerine giren hırsızlar, bu sırada sokakta devriye gezen bekçileri görünce araçlarıyla kaçmaya başladı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, kaldırama çarparak kaza yaptı. Araçtaki 2 şüpheli yakalanırken, diğer şüpheli kaçtı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen, Uğur A.(27) ve Ersin A.(29) isimli iki şüphelinin çok sayıda suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin araçlarıyla gelerek iş yerinin kapı kilidini söktükleri ve iş yerine girdikleri anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin devamında ise şüphelilerin polisi görünce kaçtıkları anlar yer alıyor.

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