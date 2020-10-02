Şaşkın hırsızlar! Soygunda yere düşürdükleri radyo yüksek sesle çalınca...

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerine giren şaşkın hırsızlar işyerindeki radyoyu yere düşürdü, radyo yüksek sesle müzik çalmaya başlayınca hiç bir şey çalamadan iş yerinden kaçtılar. O sırada devriye gezen Gece Kartalları hırsızların peşine düştü, kaçan hırsızlar az ileride kaza yapıp yola düşünce gözaltına alındılar. Daha önceden de çok sayında kaydı olan Uğur A. (27) ve Ersin A.(29)'yı gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.