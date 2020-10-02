Şaşkın hırsızlar! Soygunda yere düşürdükleri radyo yüksek sesle çalınca...

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerine giren şaşkın hırsızlar işyerindeki radyoyu yere düşürdü, radyo yüksek sesle müzik çalmaya başlayınca hiç bir şey çalamadan iş yerinden kaçtılar. O sırada devriye gezen Gece Kartalları hırsızların peşine düştü, kaçan hırsızlar az ileride kaza yapıp yola düşünce gözaltına alındılar. Daha önceden de çok sayında kaydı olan Uğur A. (27) ve Ersin A.(29)'yı gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.
Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Bilal-i Habeşi Caddesi üzerinde bulunan B.P'ye ait bir iş yerine kapısını kırarak sabahın erken saatlerinde hırsız girdi. İddiaya göre hırsızlar içeride gezinirken bir tanesi rafta duran pilli radyoyu yere düşürdü. Radyo yüksek sesle müzik çalmaya başlayınca şakın hırsızlar geldikleri gibi geri gittiler. Hiçbir şey alamadan kaçan hırsızların görüntüsü Yeşilçam filmlerindeki sahneleri aratmadı.
KAÇARKEN KAZA YAPIP YOLA DÜŞTÜLER
Kaçmaya başlayan hırsızları gören Gece Kartalları hırsızların peşine düştü. Bir süre bindikleri arçla kaçan hırsızlar kaza yapınca yola düştüler Bekçiler tarafından yakalanan hırsızlar gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Sabah iş yerine gelen B.P. kapının kırık ve içeride bazı eşyaların dağınık olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.