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Şizofren hastası tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

'de şizofren saldırgan tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki , 13 gündür tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:23 ABONE OL
Şizofren hastası tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Olay, 19 Eylül günü İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te bir derneğin lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmayan bir şahsın bıçaklı saldırıcı sonucu ağır yalandı. Göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Mercan olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Volkan Mercan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Mercan'ın cenazesi, yapılacak işlemleri ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan akli dengesi yerinde olmayan şahsın saldırı anı ise dernek lokalinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, masada arkadaşıyla çay içen Mercan'a akli dengesi yerinde olmayan şahsın bıçakla saldırarak yaraladığı görünüyor. Bıçak darbelerinin acısı ile ayağa kalkan Mercan uzaklaşmaya çalışırken kameranın açısından çıkıyor. Saldırgan şahıs ise lokalde bulunanlar tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Şizofren hastası tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
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