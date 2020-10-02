Son dakika: Baldızı ve bacanağını kanlı pusuda öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu

Art arda silah sesleri geldi. Hülya'nın çığlıklarını duydum. Hülya, 'Katil, biz sana ne yaptık?' diye bağırdı. Kendimden geçmiştim. Uyandığımda internet bankacılığından telefonuma mesaj geldi. Sanık tarafından hesabıma 'kan parası' diye 32 bin TL gönderildiğini gördüm. Olaydan 10 dakika sonra bu para hesabıma gelmiş. Tüm ailemin isimlerini sayarak, yok edeceğini söyleyip, 'Ölene kadar bu acıyla yaşayacaksın, seni öldürmeyeceğim' demişti. Hülya ile 20 gün önce hastaneye gitmiştik. Hamileydi. Kardeşimin hamile olduğunu biliyordu" dedi.

Acılı ailenin avukatı Tolga Terzioğlu da sanığın eylemi gerçekleştirirken canavarca hisle hareket ettiğine dikkati çekerek, "Hülya Özmen'in hamile olmasının da dikkate alınması gerekir. En üst sınırdan mahkûmiyet hükmü tesis edilerek, tüm kamu vicdanını bir nebze olsun rahatlatacak mahiyette, ibretlik bir ceza olacağı noktasında mahkemeye güvenimiz tam" diye konuştu

2'NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Tutuklu sanık Mükremin Turan (41) bugün görülen 2'nci duruşmada, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezası verilen Mükremin Turan, "Vatan sağolsun" dedi.