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| 'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi davasında tanıklık yapacaktı...

'un ölümü de en az kadar Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Her geçen gün haberleri gelmeye devam ederken 'un annesi Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun ve Gülay Uygun hakkındaki son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:28 Son Güncelleme: 2.10.2020 09:42 ABONE OL
SON DAKİKA | Gülay Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi Aleyna Çakır davasında tanıklık yapacaktı...

'ın ailesinin avukatı 'un ölümüne ilişkin açıklamalarında bulundu. Ormanlık alanda ölü olarak bulunan, sonrasında ise intihar ettiği iddia edilen Gülay Uygun'un ölümü de en az Aleyna Çakır'ınki kadar sır olarak kaldı. Ölüme ilişkin sır perdesi aralanırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.

GÜLAY UYGUN'UN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

'un annesi Gülay Uygun'un ölüme gitmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Bu görüntülerin belki birer delil olabileceği düşünülüyor...

SON DAKİKA | Gülay Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi Aleyna Çakır davasında tanıklık yapacaktı...

UMUR YILDIRIM/AVUKAT

" dosyasında süreç çok hızlı işliyor. Deliller çok hızlı bir şekilde toplanıyor. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda delillerin kaybolmadan toplanılması da sağlanıyor. Çünkü video görüntüleri belli bir süre kaldıktan sonra silinebiliyor. Bu noktada savcılık hızlı bir şekilde bütün delilleri topluyor."

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölüme gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA | Gülay Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi Aleyna Çakır davasında tanıklık yapacaktı...

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GÖRÜNTÜLER

Ormanlık alanda ölü olarak bulunan sonrasında intihar ettiği söylenen 'un ölümü de 'ın ölümü kadar sır olarak kaldı. Eğer ölmemiş olsaydı o da davada ifade verecekti. 17 Eylül günü ıssız bir arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunan Gülay Uygun o sabah 08:55'te evinden çıktı ve kameraların açısına girdi.

Aleyna Çakır'ın ve Gülay Uygun'un dosyaları ayrı olsa da iki ölümü aynı savcının yürüttüğü avukat tarafından ifade edildi.

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SON DAKİKA | Gülay Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi Aleyna Çakır davasında tanıklık yapacaktı...
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