SON DAKİKA | Gülay Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi Aleyna Çakır davasında tanıklık yapacaktı...

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GÖRÜNTÜLER

Ormanlık alanda ölü olarak bulunan sonrasında intihar ettiği söylenen Gülay Uygun'un ölümü de Aleyna Çakır'ın ölümü kadar sır olarak kaldı. Eğer ölmemiş olsaydı o da davada ifade verecekti. 17 Eylül günü ıssız bir arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunan Gülay Uygun o sabah 08:55'te evinden çıktı ve kameraların açısına girdi.

Aleyna Çakır'ın ve Gülay Uygun'un dosyaları ayrı olsa da iki ölümü aynı savcının yürüttüğü avukat tarafından ifade edildi.