SON DAKİKA | Gülay Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı! Gülay Uygun ölmeseydi Aleyna Çakır davasında tanıklık yapacaktı...

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Ormanlık alanda ölü olarak bulunan, sonrasında ise intihar ettiği iddia edilen Gülay Uygun'un ölümü de en az Aleyna Çakır'ınki kadar sır olarak kaldı. Ölüme ilişkin sır perdesi aralanırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölüme gitmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Bu görüntülerin belki birer delil olabileceği düşünülüyor...
UMUR YILDIRIM/AVUKAT
"Gülay Uygun dosyasında süreç çok hızlı işliyor. Deliller çok hızlı bir şekilde toplanıyor. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda delillerin kaybolmadan toplanılması da sağlanıyor. Çünkü video görüntüleri belli bir süre kaldıktan sonra silinebiliyor. Bu noktada savcılık hızlı bir şekilde bütün delilleri topluyor."
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölüme gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video
ŞÜPHELİ ÖLÜMDE YENİ GÖRÜNTÜLER
Ormanlık alanda ölü olarak bulunan sonrasında intihar ettiği söylenen Gülay Uygun'un ölümü de Aleyna Çakır'ın ölümü kadar sır olarak kaldı. Eğer ölmemiş olsaydı o da davada ifade verecekti. 17 Eylül günü ıssız bir arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunan Gülay Uygun o sabah 08:55'te evinden çıktı ve kameraların açısına girdi.
Aleyna Çakır'ın ve Gülay Uygun'un dosyaları ayrı olsa da iki ölümü aynı savcının yürüttüğü avukat tarafından ifade edildi.