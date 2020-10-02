Son dakika haberi: Evinde cinayet işlenen eski mankenin ifadesi ortaya çıktı! "Evde iki tane yatak odası vardı..."

35 yaşındaki Onur Yılgün'ün öldürülmesiyle ilgili sürüştürülen soruşturmada dava devam etti. Mahkemede ifade veren 38 yaşındaki eski manken Alev Ç., sanıkla karı koca hayatı yaşamadığını, Onur'un sürekli kendisini rahatsız ettiğini olay gecesi eve geldiğini içki içtiklerini, evde iki yatak odası olduğunu iki yatakta ayrı olarak yattıklarını belirtti. Son dakika haberine göre sanık Onur Yılgün ise eski manken Alev Ç'nin yalan söylediğini ifade etti.

Olay, geçen yılın temmuz ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre, evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, ikiliyi görünce sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi.