Son dakika haberi: Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

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Son dakika haberi: 'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da, bir çocuk annesi 38 yaşındaki 'ın (38), Beylikdüzü'nde güzellik merkezinde dolgu yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, şüpheli ve avukatının ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu Dr. Öner Özsoyeri'nin Kübra Boyraz'a dolgu yaptığını ileri sürdüğü diğer tutuklu estetik merkezi yetkilisi Erdal Doğru, "Savcılık aşamasında vermiş olduğum ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben maktüle herhangi bir tıbbi işlem yapmadım, ben hiçbir şekilde cerrahi müdahalede yapmamaktayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuklama talebinin reddine karar verilsin" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:41 Son Güncelleme: 2.10.2020 12:45 ABONE OL
Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

AVUKATINDAN KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM İHTİMALİ İDDİASI

Erdal Doğru'nun avukatının, müvekkilinin emniyete giderek teslim olduğunu, kaçma girişimi olmadığını belirterek şunları söylediği öğrenildi:

Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

"Maktül şahsın daha öncesinde entübe olmasından dolayı koronavirüs sebebiyle ölmüş olma ihtimali mevcuttur. Ayrıca maktülün tedavi amacıyla götürülmüş olduğu hastanede, yapılan muayene ve yanlış tedavi neticesinde de ölmüş olma durumu gündeme gelebilir. Bu hususlar henüz tespit edilememiştir. Müvekkilimin suçlanmasını gerektirir herhangi bir illiyet bağı bulunmamaktadır."

Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

GÜZELLİK MERKEZİNİN ÇALIŞMA KAYDI YOK

Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararında, İlçe Sağlık Müdürlüğünden gönderilen yazıda güzellik merkezinin çalışma kaydı olmadığını bildirildi.

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Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

Kararda Erdal Doğru'nun "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi oluşturacak somut deliller olduğuna yer verildi.

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Son dakika haberi: Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı
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