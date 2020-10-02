Son dakika haberi: Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı

"Maktül şahsın daha öncesinde entübe olmasından dolayı koronavirüs sebebiyle ölmüş olma ihtimali mevcuttur. Ayrıca maktülün tedavi amacıyla götürülmüş olduğu hastanede, yapılan muayene ve yanlış tedavi neticesinde de ölmüş olma durumu gündeme gelebilir. Bu hususlar henüz tespit edilememiştir. Müvekkilimin suçlanmasını gerektirir herhangi bir illiyet bağı bulunmamaktadır."