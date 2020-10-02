Son dakika haberler... Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi! O illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor...

KUZEYDE SAĞANAK, DOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.