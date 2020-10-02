Son dakika haberler... Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi! O illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor...

Son dakika haberler… Ekim ayına da gelinmesiyle beraber ülke genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Öte yandan bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu raporlarında bazı kesimlerde şiddetli yağışların ve rüzgarların etkisini göstereceği bildirildi. İşte MGM'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…
Meteoroloji'den gelen son durum değerlendirmelerine göre; yurdun özellikle Kuzey kesimlerinde yağışların etkisini göstermesi ön görülüyor. Doğu bölgelerde ise gün içerisinde kuvvetli rüzgarların yaşanabileceği tahmin edilirken vatandaşlar il il hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı…
KUZEYDE SAĞANAK, DOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31