AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem verilerine göre, Konya'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ereğli olduğu açıklanırken derinliğinin 6.97 km olduğu bildirildi. Sabah saat 08.03'te gerçekleşen deprem, Konya'nın yanı sıra Niğde çevresinde de hissedildi. 3.9 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi kaybı bulunmazken kısa süreli bir panik yaşandı. İşte, 2 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 2.10.2020 08:11Son Güncelleme: 2.10.2020 08:14ABONE OL
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem verilerine göre, Konya'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ereğli olduğu açıklanırken derinliğinin 6.97 km olduğu bildirildi.
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SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Ekim 2020