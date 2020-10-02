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SON DAKİKA: 'da korkutan ! ve son depremler listesi 2 Ekim 2020

ve 'nden gelen son dakika verilerine göre, 'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ereğli olduğu açıklanırken derinliğinin 6.97 km olduğu bildirildi. Sabah saat 08.03'te gerçekleşen deprem, Konya'nın yanı sıra Niğde çevresinde de hissedildi. 3.9 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi kaybı bulunmazken kısa süreli bir panik yaşandı. İşte, 2 Ekim 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 08:11 Son Güncelleme: 2.10.2020 08:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Ekim 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem verilerine göre, Konya'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ereğli olduğu açıklanırken derinliğinin 6.97 km olduğu bildirildi.

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SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Ekim 2020
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