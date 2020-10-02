SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Ekim 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem verilerine göre, Konya'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ereğli olduğu açıklanırken derinliğinin 6.97 km olduğu bildirildi.

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