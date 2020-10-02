Son dakika: Leyla Aydemir davasında bugün sanıklar için karar verilecek

Ağrı'da, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında karar bekleniyor. Tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir (43) ile akrabaları Mehmet Ali Aydemir (33) ve köylüleri Besim Dursun (48) hakkında mütaalasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, 3 sanığın fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla'yı öldürdüklerinin anlaşıldığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet ile 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti. Tutuksuz sanıklar Ayşe Artam (38) ve Yıldırım Artam (41) hakkında cinayete ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardımdan 29 yıl 4'er aya kadar hapis cezası talep eden savcı, amca Musa Aydemir (29) ile Besim Dursun'un eşi Hatun Dursun'un (56) ise beraat ettirilmesini talep etmişti.